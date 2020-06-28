Про це розповідають #Букви.
Пам’ятні дати 28 червня
1569 – підписано Люблінську унію між Польщею та Великим князівством Литовським.
1635 – французи заснували в Карибському морі колонію Гваделупа.
1841 – в Парижі відбулася прем’єра балету Адольфа Адана “Жизель”.
1904 – відбулася одна з найбільших аварій корабля XX століття: норвезьке пасажирське судно “Нордж” розбилося об рифи поблизу острова Роколл. Тоді загинули 635 осіб.
1914 – скоєно замах на австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда, що стало приводом для початку Першої світової війни.
1919 – було підписано Версальський мирний договір, який закінчив Першу світову війну.
Який сьогодні церковне свято
Сьогодні церква вшановує пам’ять мученика Віта Римського. Інші назви свята: Віт, Амос, День Фіта і Амоса, Скотний заступник.
Вважається, що в цей день збуваються сни, а вода набуває лікувальних властивостей. Якщо помолитися Віту, то він позбавить від хвороб і зберегти міцне здоров’я на рік.
Що сьогодні можна робити
- Сьогодні краще не починати важливих справ. Це може спричинити збитки.
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Не можна давати гроші в борг.
Прикмети на 28 червня
- З ранку рясна роса – до родючому році;
- Туман – до опадів;
- Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.
28 червня іменини у Григорія, Касіяна, Модеста, Єфрема, Августина і Лазаря.