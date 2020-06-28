28 червня в світі відзначають День числа Тау. В Україні сьогодні відзначають державне свято День Конституції, а ще День молоді.

Про це розповідають #Букви.

Пам’ятні дати 28 червня

1569 – підписано Люблінську унію між Польщею та Великим князівством Литовським.

1635 – французи заснували в Карибському морі колонію Гваделупа.

1841 – в Парижі відбулася прем’єра балету Адольфа Адана “Жизель”.

1904 – відбулася одна з найбільших аварій корабля XX століття: норвезьке пасажирське судно “Нордж” розбилося об рифи поблизу острова Роколл. Тоді загинули 635 осіб.

1914 – скоєно замах на австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда, що стало приводом для початку Першої світової війни.

1919 – було підписано Версальський мирний договір, який закінчив Першу світову війну.

Який сьогодні церковне свято

Сьогодні церква вшановує пам’ять мученика Віта Римського. Інші назви свята: Віт, Амос, День Фіта і Амоса, Скотний заступник.

Вважається, що в цей день збуваються сни, а вода набуває лікувальних властивостей. Якщо помолитися Віту, то він позбавить від хвороб і зберегти міцне здоров’я на рік.

Що сьогодні можна робити

Сьогодні краще не починати важливих справ. Це може спричинити збитки.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Не можна давати гроші в борг.

Прикмети на 28 червня

З ранку рясна роса – до родючому році;

Туман – до опадів;

Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.

28 червня іменини у Григорія, Касіяна, Модеста, Єфрема, Августина і Лазаря.