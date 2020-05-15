15 травня в Україні відзначають Міжнародний день сім'ї. Це свято в нашій країні було започатковано в 2012 році.

#Букви розповідають про історію та традиції свята.

Історія свята

У 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла постанову 47/237, що, починаючи з 1994 року 15 травня щорічно в світі буде відзначатися Міжнародний день сім’ї (International Day of Families).

Метою свята було звернути увагу громадськості країн на численні проблеми сім’ї.

Щорічно публікуються послання Генерального секретаря ООН по певній темі Міжнародного дня сімей.

У посланні від 2015 року говорилося про відповідальність чоловіки в сім’ї, а також гендерну рівноправність і права дітей. У 2016 році зверталася увага на здоровий спосіб життя всередині сім’ї. У 2017 – про важливість освіти і добробуту для сім’ї, а в 2018-му – про інклюзивність сім’ї.

Сім’я була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Складно переоцінити роль сім’ї для кожного з нас. З родини починається життя, в сім’ї відбувається формування особистості, сім’я є джерелом любові і поваги, на яких будується цивілізоване суспільство і без яких не може існувати людина.

У цей день прийнято проводити тематичні акції, освітні форуми і лекції, розважальні заходи для всієї родини.

В Україні розроблено стратегію демографічного розвитку, і діє науково-дослідний Державний Інститут розвитку сім’ї та молоді.

В Україні існує альтернативний день сім’ї, який святкують 8 липня.

Указ Президента “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” було підписано 30 грудня 2011 року. Цю дату відзначають тільки в Україні.

Традиції свята

Оскільки цього дня не оголосили офіційним вихідним, то його варто святкувати в колі сім’ї – саме так, як подобається вам. Сніданок в колі сім’ї, спільний перегляд фільму або ваше улюблене заняття буде прекрасним рішенням.

В Україні поки немає усталених традицій святкування Дня сім’ї. У цей день прийнято робити приємне своїм рідним і близьким, влаштовувати святкові вечері і тематичні вечори, відвідувати концерти.

Кожна сім’я може самостійно придумати свої традиції для цього свята.

І це не обов’язкові дорогі подарунки. Кожному члену сім’ї буде приємно отримати увагу і радісні емоції від рідних людей.

Наприклад, в Міжнародний день сім’ї можна помінятися ролями, коли діти спробують себе в ролі батьків, а батьки ненадовго відчують себе дітьми. При цьому важливо встановити певні правила, які б влаштовували всіх гравців.

Також в цей день можна скласти список реальних бажань, поставивши собі за мету – виконати їх до наступного Дня сім’ї.

Крім цього, в День сім’ї можна влаштувати квест з незвичайним маршрутом.

Найпростіший у виконанні варіант свята – приготувати спільну вечерю, за якою можна поділитися бажаннями, мріями, амбіціями і не тільки. Важливо, щоб вечерю готували всі разом, що тільки ще більше згуртує родину.