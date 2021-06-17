З 2021 року День скасування рабства (День свободи, Juneteenth), 19 червня, став новим федеральним святом в США.

Відповідне розпорядження підписав президент США Джо Байден.

Напередодні Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за документ, який затвердив нове федеральне свято. Документ відразу направили на підпис президенту.

Під час дебатів в Палаті представників демократка Шейла Джексон (штат Техас) сказала, що внесла законопроєкт щодо визнання 19 червня федеральним святом “в пам’ять про закінчення рабства, перворідного гріха Америки”. Її законопроєкт підтримали 415 законодавців. “Проти” проголосували 14. До цього, в Сенаті за законопроєкт проголосували всі без винятку.

Конгресмен-республіканець Гай Решенталер вважає, що затвердження 19 червня федеральним святом підвищить свідомість про ці події.

“Цей закон прославлятиме історію та культуру афроамериканців та вшанують пам’ять американців, які загинули, борючись за припинення рабства”, – сказав політик.

Церемонія підписання відбулася о 15:30 за місцевим часом.

Після цього президент Байден та віцепрезидентка США Камала Гаріс виступили із відповідними заявами й Білому домі.

В деяких штатах 19 червня – День скасування рабства. Зокрема, в штаті Техас це федеральне свято з 1980 року.

Тепер в США є 11 федеральних свят. Зокрема, це Різдво, День подяки, Новий рік, День незалежності, день Мартіна Лютера Кінга і так далі.

Історична довідка. 19 червня 1865 року генерал Союзу повідомив групі афроамериканців в Техасі про те, що два роки тому їх звільнили відповідно до прокламації президента Авраама Лінкольна. Документ було ухвалено під час Громадянської війни.