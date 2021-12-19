19 грудня православні вшановують Святителя Миколая Чудотворця. Це свято найбільше чекають дітлахи, адже вночі під подушкою на них чекають солодощі та подарунки.

Про це повідомляють #Букви.

Історія свята:

Микола Чудотворець, Микола Угодник або Святитель Миколай – візантійський священник, який жив у 3-4 столітті. Він прославився безліччю добрих справ і чудес, допомагав біднякам, удовам і мандрівникам.

Існує безліч легенд про чудеса Святого Миколая. Так, одна з них свідчить, що він врятував від страти безвинно засуджених людей, зупинивши ката з мечем. За іншою ж легендою він вберіг жителів міста Міри від голоду – тоді він наснився одному з італійських купців і попросив приїхати до людей із зерном.

На честь Святого Миколая збудовано безліч храмів і монастирів, а в Україні в пам’ять про Миколу Чудотворця назвали місто.

Традиції:

Святий Миколай є покровителем мандрівників, моряків, бідняків, хворих, вдів та дітей. Тих, хто найбільше потребує допомоги. Саме тому існує традиція у цей день дарувати від імені Святого Миколая дітям подарунки. Батьки зазвичай ховають їх у шкарпетки чи під подушку.

За повір’ям, поблизу будинку Миколая жив бідний вдівець, дочка якого закохалася в хлопця з багатої сім’ї. Але батьки нареченого були проти їх стосунків. Тоді Миколай під покровом ночі кинув у вікно дівчини згорток з монетами, і таким чином поєднав закоханих. Згодом Миколай почав підкидати в будинки нужденних іграшки, одяг або гроші. Так і виникла традиція дарувати подарунки та солодощі у цей день.

Цей день віряни зазвичай розпочинають з відвідування церкви та читання молитви Чудотворцю. Стіл у цей день пісний, оскільки продовжується Різдвяний піст, проте дозволено рибу та трохи вина.

У День Святого Миколая категорично не можна конфліктувати, сперечатися, лаятися. Також не можна відмовляти в допомозі, сумувати, займатися хатніми справами та рукоділлям. Крім того, за повір’ям, не можна стригтися.