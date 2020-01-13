Про це повідомила в фейсбук український омбудсмен Людмила Денісова.

За словами омбудсмена, до такого результату призвели антисанітарні умови в камері СІЗО, куди був незаконно поміщений Абдулгазіев.

“Санітарний стан загальної камери “ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю”, де перебував громадянин України, не відповідає встановленим нормам. Приміщення кишить клопами та блохами. Внаслідок укусів комах, у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові”, — повідомила Денісова.

Згідно з інформацією омбудсмена, всупереч нормам міжнародного права медична допомога в’язню не надається.

“Попри погіршення стану здоров’я, він не отримує належної медичної допомоги. Наразі наш співгромадянин поміщений в “ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана”. Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН“, — додала вона.

У зв’язку з цим Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням “вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяння в забезпеченні належних умов утримання, проведення повного медичного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги”.

Зазначимо, Тофік Абдулгазіев був незаконного затриманий силовиками РФ в березні 2019. Щодо нього триває досудове слідство у справі “Хізб ут-Тахрір”, яку в Росії вважають терористичною організацією.