Про це сам депутат написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Бродського, при цьому, багато співробітників і чиновників Київської міської ради приховують, що були інфіковані коронавірусом.

“Друзі, я завжди був і залишаюся відкритим і чесним з вами. Тому ділюся з вами важливою новиною – я отримав позитивний результат тесту на COVID-19”, – заявив він.

Депутат додав, що перебуває на самоізоляції і відчуває себе добре.

“Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом – будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі”, – підкреслив він.