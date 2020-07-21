Про це сам депутат написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами Бродського, при цьому, багато співробітників і чиновників Київської міської ради приховують, що були інфіковані коронавірусом.
“Друзі, я завжди був і залишаюся відкритим і чесним з вами. Тому ділюся з вами важливою новиною – я отримав позитивний результат тесту на COVID-19”, – заявив він.
Депутат додав, що перебуває на самоізоляції і відчуває себе добре.
“Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом – будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі”, – підкреслив він.
- В Україні станом на 21 липня підтверджено 60 тисяч 166 випадків COVID-19, за добу виявили 673 нових випадки.