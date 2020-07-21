В Україні станом на 21 липня підтверджено 60 тисяч 166 випадків COVID-19, за добу виявили 673 нових випадки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 114, Закарпатській області – 78, Івано-Франківській області – 75 та Києві – 73.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Сумській області.

Загалом від COVID-19 померли 1518 людей, з них 20 – за останню добу.

Водночас одужали вже 32 199 людей, за добу – 760 .