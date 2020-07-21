Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 114, Закарпатській області – 78, Івано-Франківській області – 75 та Києві – 73.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Сумській області.
Загалом від COVID-19 померли 1518 людей, з них 20 – за останню добу.
Водночас одужали вже 32 199 людей, за добу – 760 .
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.