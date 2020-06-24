Про це повідомила пресслужба Комітету виборців України.

Зокрема, в середньому за 9 місяців роботи один депутат “ЄС“ виступив у Раді 48 разів. У списку ТОП-20 спікерів Парламенту – 5 депутатів “ЄС”. Основним спікером від фракції є Ніна Южаніна.

На другому місці депутати “Батьківщини“ – 47 виступів. Найчастіше від політичної сили виступає Вадим Івченко.

У депутатів ОПЗЖ в середньому 39 виступів. Основний спікер – Нестор Шуфрич. У депутатів “Голосу“ в середньому 38 виступів. Головний спікер – Ярослав Железняк.

Найменше в Раді виступають депутати монобільшості. В середньому один депутат “Слуги народу“ за 9 місяців роботи виступив лише 10 разів. Лідер за кількістю виступів – Микола Сольський.

Серед ТОП-20 спікерів парламенту:

1. Н. Шуфрич (ОПЗЖ) – 328 виступів за 9 місяців роботи

2. М. Сольський (Слуга народу) – 295

3. Д. Гетманцев (Слуга народу) – 204

4. Т. Батенко (За майбутнє) – 190

5. О. Колтунович (ОПЗЖ) – 186

6. Н. Южаніна (ЄС) – 181

7. О. Гончаренко (ЄС) – 170

8. І. Геращенко (ЄС) – 166

9. В. Івченко (Батьківщина) – 151

10. Н. Королевська (ОПЗЖ) – 151

11. М. Папієв (ОПЗЖ) – 149

12. Д. Монастирський (Слуга народу) – 148

13. Р. Князевич (ЄС) – 137

14. С. Власенко (Батьківщина) – 132

15. С. Шахов (Довіра) – 123

16. Я. Железняк (Голос) – 119

17. М. Княжицький (ЄС) – 101

18. І. Крулько (Батьківщина) – 99

19. С. Кальченко (Слуга народу) – 98

20. М. Цимбалюк (Батьківщина) – 96

“Як не парадоксально, але “Слуга народу“ – найбільш мовчазна фракція Верховної Ради. Різниця в активності між монобільшістю та іншими парламентськими фракціями – вражаюча. Депутати “Слуги народу“ виступають в 4-5 разів рідше, ніж їхні колеги з “ЄС“, “Батьківщини“, “ОПЗЖ“ та “Голосу“. Головна причина цього – відсутність досвіду та належного фахового рівня у низки депутатів цієї фракції. Саме тому багато із них змушені самоусуватися від складної роботи по розгляду законопроєктів і обговоренню правок“, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.