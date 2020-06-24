Про це повідомила пресслужба Комітету виборців України.
Зокрема, в середньому за 9 місяців роботи один депутат “ЄС“ виступив у Раді 48 разів. У списку ТОП-20 спікерів Парламенту – 5 депутатів “ЄС”. Основним спікером від фракції є Ніна Южаніна.
На другому місці депутати “Батьківщини“ – 47 виступів. Найчастіше від політичної сили виступає Вадим Івченко.
У депутатів ОПЗЖ в середньому 39 виступів. Основний спікер – Нестор Шуфрич. У депутатів “Голосу“ в середньому 38 виступів. Головний спікер – Ярослав Железняк.
Найменше в Раді виступають депутати монобільшості. В середньому один депутат “Слуги народу“ за 9 місяців роботи виступив лише 10 разів. Лідер за кількістю виступів – Микола Сольський.
Серед ТОП-20 спікерів парламенту:
1. Н. Шуфрич (ОПЗЖ) – 328 виступів за 9 місяців роботи
2. М. Сольський (Слуга народу) – 295
3. Д. Гетманцев (Слуга народу) – 204
4. Т. Батенко (За майбутнє) – 190
5. О. Колтунович (ОПЗЖ) – 186
6. Н. Южаніна (ЄС) – 181
7. О. Гончаренко (ЄС) – 170
8. І. Геращенко (ЄС) – 166
9. В. Івченко (Батьківщина) – 151
10. Н. Королевська (ОПЗЖ) – 151
11. М. Папієв (ОПЗЖ) – 149
12. Д. Монастирський (Слуга народу) – 148
13. Р. Князевич (ЄС) – 137
14. С. Власенко (Батьківщина) – 132
15. С. Шахов (Довіра) – 123
16. Я. Железняк (Голос) – 119
17. М. Княжицький (ЄС) – 101
18. І. Крулько (Батьківщина) – 99
19. С. Кальченко (Слуга народу) – 98
20. М. Цимбалюк (Батьківщина) – 96
“Як не парадоксально, але “Слуга народу“ – найбільш мовчазна фракція Верховної Ради. Різниця в активності між монобільшістю та іншими парламентськими фракціями – вражаюча. Депутати “Слуги народу“ виступають в 4-5 разів рідше, ніж їхні колеги з “ЄС“, “Батьківщини“, “ОПЗЖ“ та “Голосу“. Головна причина цього – відсутність досвіду та належного фахового рівня у низки депутатів цієї фракції. Саме тому багато із них змушені самоусуватися від складної роботи по розгляду законопроєктів і обговоренню правок“, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
- Народні депутати від фракції “Європейська Солідарність” і “Слуга народу” стали лідерами за відвідуванням позачергових засідань Верховної Ради під час карантину.