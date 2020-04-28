Депутати просять відкрити літні майданчики ресторанів

Народні депутати з об'єднання "За ФОП" просять уряд дозволити працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів.

Про це заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці в Facebook.

“Спільно з колегами з міжфракційного об’єднання “За ФОП” звернулися до прем’єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину”, – пише вона.

За словами Кравчук, велика частина підприємців в ресторанному бізнесі продовжують виплачувати зарплати своїм працівникам і тому несуть серйозні збитки.

Депутати вважають, що літні майданчики в закладах громадського харчування можна відкрити у разі дотримання наступних умов:

– обмеження кількості відвідувачів до 1 людини на 5 м²;

– контроль температури персоналу і відвідувачів;

– розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

– за столом може розміщуватися не більше 3 осіб;

– використання тільки одноразового посуду;

– дезінфекція предметів, з якими контактували відвідувачі.