Депутати просять відкрити літні майданчики ресторанів

Про це заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці в Facebook.
“Спільно з колегами з міжфракційного об’єднання “За ФОП” звернулися до прем’єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину”, – пише вона.
За словами Кравчук, велика частина підприємців в ресторанному бізнесі продовжують виплачувати зарплати своїм працівникам і тому несуть серйозні збитки.
Депутати вважають, що літні майданчики в закладах громадського харчування можна відкрити у разі дотримання наступних умов:
– обмеження кількості відвідувачів до 1 людини на 5 м²;
– контроль температури персоналу і відвідувачів;
– розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;
– за столом може розміщуватися не більше 3 осіб;
– використання тільки одноразового посуду;
– дезінфекція предметів, з якими контактували відвідувачі.
- Українські ресторатори звернулися до Кабінету міністрів з проханням дозволити їм відкрити літні майданчики.