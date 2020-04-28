Covid-19 Україна

оновлено 28.04.2020 о 15:02

Всього:

9410(+401)

Хворіють:

8179(+401)

Вилікувались:

992

Померло:

239(+19)

16:41 Німеччина змінить правила закупівель з «третіх країн» для сектора охорони здоров'я
16:22 Слідчі ДБР завершили розслідування справи Пашинського
16:18 Принц Гаррі записав послання на честь 75-річчя книги «Томас Паровозик»: відео
16:08 Перший інфікований COVID-19 прикордонник одужав
16:06 Депутати просять відкрити літні майданчики ресторанів
16:00 В’ятровича допитали в ДБР щодо форуму пам’яті жертв Голодомору
Ексклюзив
15:32 Кандидатуру Саакашвілі на посаду віце-прем’єра досі ніхто не подав, – нардепи
15:30 Голова Луганської ОДА попросив Уряд пом’якшити карантин в області
15:28 У Росії заразилися коронавірусом більше 93 000 людей
15:15 У семи працівників Закарпатської ОДА виявили COVID-19: в адмінбудівлі вводять низку обмежень
15:08 У США танкери використовують як плавучі сховища нафти
14:51 У будинку художниці Фріди Кало запустили віртуальний тур
14:46 Після тесту на коронавірус Садовому рекомендовано працювати вдома
14:40 Три чверті українців планують провести травневі вихідні вдома, – опитування
14:38 Столтенберг звинуватив РФ і КНР в дезінформації щодо протидії COVID-19
14:19 Німецький автомобільний завод Volkswagen відновив роботу
14:17 Папа Римський закликав дотримуватися правил при виході з карантину
14:16 В Єгипті на три місяці продовжила надзвичайний стан
14:01 У халаті nf з келихом: Меріл Стріп показала відео, як розслабляється на карантині
14:00 Окупанти на Донбасі готують провокацію на травневі свята, – розвідка
13:46 СБУ затримала бойовиків, які підривали мости на Донбасі
13:25 Над Арктикою затягнулася озонова діра
13:24 В Україні під час карантину на 20% зросли онлайн-продажі телевізорів
13:21 В Австрії з травня скасують режим самоізоляції і дозволять заходи до 10 осіб
13:19 Українці все частіше починають виходити на вулицю під час карантину: опитування
13:01 У Китаї встановлюють камери біля квартир людей, – CNN
Партнерський матеріал
12:47 Важливі, але їх не цінують: що думають українці про професію вчителя
12:31 COVID-19 розвінчав міфи про інновації Кремнієвої долини
12:30 У США вже понад мільйон хворих COVID-19
12:06 У багатоповерхівці Києва стався вибух: є постраждалі

Депутати просять відкрити літні майданчики ресторанів

Народні депутати з об'єднання "За ФОП" просять уряд дозволити працювати літнім майданчикам кафе і ресторанів.

Вівторок, 28 квітня 2020, 16:06

Про це заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук написала на своїй сторінці в Facebook.

“Спільно з колегами з міжфракційного об’єднання “За ФОП” звернулися до прем’єр-міністра України з пропозицією дозволити функціонування літніх майданчиків у закладах громадського харчування в умовах карантину”, – пише вона.

За словами Кравчук, велика частина підприємців в ресторанному бізнесі продовжують виплачувати зарплати своїм працівникам і тому несуть серйозні збитки.

Депутати вважають, що літні майданчики в закладах громадського харчування можна відкрити у разі дотримання наступних умов:

– обмеження кількості відвідувачів до 1 людини на 5 м²;

– контроль температури персоналу і відвідувачів;

– розміщення столів на відстані не менше 1,5 м один від одного;

– за столом може розміщуватися не більше 3 осіб;

– використання тільки одноразового посуду;

– дезінфекція предметів, з якими контактували відвідувачі.

Теги: Володимир Зеленський, Пандемия, Коронавірус, Слуга народу, карантин, рестораны

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!