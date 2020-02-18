Державне агентство з питань кіно у 2019 році заборонило демонструвати та розповсюджувати на території України п'ять фільмів, в одному з них головну роль зіграв президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить список фільмів, заборонених у 2019 р. для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України, опублікований на сайті Держкіно.

Так, три фільми заборонені на підставі закону про “Про кінематографію” та наказів Міністерства культури “Про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці”, на підставі звернення Служби безпеки України. Серед них – “Мачете” (реж. Родрігес Р., 2008 р., США), “Бешкетники з Тімпельбаха” (реж. Бері Н., 2008 р., Франція) та “Вісім перших побачень” (реж. Додсон Д., Маляревский А., 2012 року).

Слід зазначити, що одним з продюсерів і сценаристів стрічки “Вісім перших побачень” є Зеленський. Він також зіграв в ньому одну з головних ролей.

Крім того, Держкіно на підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів також заборонило картини “Я так не думаю” (реж. Д.Даніелян 2017 р.) і “Стріла” (реж. Є. Нікітін, 2017 р.).