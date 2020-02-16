Про це він сказав на конференції з питань безпеки.
Зеленському поставили запитання, чи шкодує він, що пішов з телебачення, і не хотів би залишитися там і зараз.
“Іноді так, іноді я думаю про це. Іноді я думаю про те, як змінилося моє життя”, – сказав він.
Разом з тим він зазначив, що коли бачить результат своєї роботи, зокрема, обмін заручниками, це означає, що він і його команда “прожили день правильно”.
“І правильно, що я вирішив піти в президенти. Якщо протягом цих п’яти років ми зможемо дійсно закінчити війну, чесно кажучи, я впевнений в цьому, між нами кажучи. Але якщо ми це зможемо, повернемо наших людей і території, я думаю, що зробив це не дарма. Це моя мета”, – додав він.
(Дивитися відео з 22:19 хвилини, – ред)