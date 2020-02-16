Президент України Володимир Зеленський заявив, що іноді шкодує, що залишив роботу на телебаченні.

Про це він сказав на конференції з питань безпеки.

Зеленському поставили запитання, чи шкодує він, що пішов з телебачення, і не хотів би залишитися там і зараз.

“Іноді так, іноді я думаю про це. Іноді я думаю про те, як змінилося моє життя”, – сказав він.

Разом з тим він зазначив, що коли бачить результат своєї роботи, зокрема, обмін заручниками, це означає, що він і його команда “прожили день правильно”.

“І правильно, що я вирішив піти в президенти. Якщо протягом цих п’яти років ми зможемо дійсно закінчити війну, чесно кажучи, я впевнений в цьому, між нами кажучи. Але якщо ми це зможемо, повернемо наших людей і території, я думаю, що зробив це не дарма. Це моя мета”, – додав він.

(Дивитися відео з 22:19 хвилини, – ред)