«Дякую, Ленінград, трудимося»: українська професорка розкритикувала мовний закон та вступила в російський союз поетів

Поки триває сьомий рік війни України з Росією, яка анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, професорка Національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенія Більченко публічно демонструє свою проросійську позицію та критикує українську мову.

#Букви розбиралися, хто така Євгенія Більченко.

“Надіслали корочку”

27 січня скандальна професорка похвалилася у Facebook посвідченням члена “Міжнародного союзу поетів”, який базується в Санкт-Петербурзі (РФ).

“Ще в грудні мене взяли в Міжнародний союз поетів (Санкт-Петербург прийняв), а вчора надіслали корочку. Я – чужа всьому символічному, але ця іпостась – для мене реально честь, правда. Спасибі, Ленінград. Трудимося”, – написала професорка.

Однак абсолютну більшість коментаторів щиро обурило те, що професорка українського вишу вважає досягненням російське посвідчення. До того ж так званий “Міжнародний союз поетів” нічого спільного з міжнародними культурними організаціями не має. Цю організацію підтримують російські маловідомі письменники та поети. У соцмережах на цей “союз” підписано не більше тисячі осіб.

“До професора на Ростов”,

“Люди, не опускайтеся до рівня цієї базарної баби з проросійськими нахилами”,

“Московитський союз з яких пір став міжнародним?”,

“Не думала, що так комусь скажу, але бажаю Вам, Євгеніє, валізу, аеропорт (щоб швидше). Росія. Бажано таку ж професуру з собою захопити, можна й Усика і ще парочку видатних особистостей”,

– пишуть коментатори.

“Опухлий лімфовузол”

Євгенія Більченко не вперше демонструє свою прихильність до РФ. Так, 18 та 22 січня у Facebook ця пані оприлюднила свою позицію щодо закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який віддає українській мові пріоритет у сфері послуг.

“Цей закон – лише ланка в ланцюгу, черговий опухлий лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії”, – написала Більченко.

Ба більше, професорка заявила, що вважає себе “представником російської цивілізації” і додала, що свідомо переходить на російську мову у сфері обслуговування.

Через кілька днів вона звернулася до Володимира Зеленського та попросила захисту, бо її “цькують у Мережі та погрожують фізичною розправою”.

Національний педагогічний університет імені Драгоманова відреагував на скандал окремою заявою.

“Авторка зазначеної публікації взяла на себе відповідальність безапеляційно оцінити окремі, справді проблемні, питання сучасної України, економічного, політичного, гуманітарного характеру. При цьому Більченко надмірно емоційно, дратівливо та доволі поверхово оцінює стан розв’язання таких проблем, зокрема мовленнєвої, та всупереч назві публікації зробила це досить банально. Особливо турбує, що стиль публікації аж ніяк не відповідає вимогам професійної етики викладача вишу”, – йдеться у заяві.

Пізніше Більченко з’явилася в ефірі телеканалу НАШ й повідомила, що її звільняють. Це рішення начебто “ухвалили керівники громадських організацій”. При цьому професорка говорила українською та запевняла, що критикувала закон, а не виступала проти України.

У Міністерстві освіти та науки також прокоментували заяви Більченко.

“Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову”, – зазначається у повідомленні.

Однак ніякої конкретики щодо звільнення професорки у міністерстві не надали. Зазначимо, що кадрові рішення повинен приймати ректорат вишу.

Хто така Євгенія Більченко?

Євгенія Більченко має понад 20 років наукового стажу в університеті ім. Драгоманова. У виші вона викладає на кафедрі культурології та філософської антропології.

Ще у 2014 році Більченко була активісткою Євромайдану, присвячувала протестувальникам вірші, а згодом стала волонтеркою. В інтерв’ю 2017 року професорка заявила, що допомагала військовим та “Правому сектору”.

За її словами, з часом вона “розчарувалася в ідеалах Майдану та перейшла на радикальну антивоєнну позицію”.

У 2018 році Більченко заявила, що не допомагала військовим та “Правому сектору”, та й волонтеркою не була. За її словами, вона навмисно створила такий імідж, “щоб режим не чіпав”.

Пізніше Більченко зізналася, що підтримувала тісний зв’язок з російським письменником Захаром Прилєпіним. До речі, він активно підтримував дії російських загарбників на Донбасі.

Прилєпін в одному зі своїх інтерв’ю заявив, що дуже радий бачити “прозріння” Більченко.

16 січня набула чинності стаття 30 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, згідно з якою вся сфера обслуговування має перейти на українську. #Букви розбирались, чи будуть штрафувати, якщо говориш російською, та спростували найпоширеніші міфи.