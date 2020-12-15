Американські вчені з Північної Кароліни провели масштабні клінічні випробування та заявили про прорив у профілактиці ВІЛ.

Про це йдеться результатах досліджень, опублікованих у виданні Science.

Повідомляється, що вчені успішно протестували ін’єкційний препарат тривалої дії Каботегравір, який працює як короткострокова вакцина проти ВІЛ.

Цей препарат показав на 89% вищу ефективність у профілактиці ВІЛ, ніж таблетована комбінація. У випробуваннях брали участь 3223 жінки у віці від 18 до 45 років, які перебували в групі підвищеного ризику зараження ВІЛ. Так, 50% добровольців отримували ін’єкцію Каботегравіру кожні вісім тижнів, а також щодня таблетку плацебо. Ще половина добровольців отримували плацебо і щоденну таблетку з комбінацією Тенофовір/Емтрицитабін.

Дослідники заявили, що довготривала ін’єкція з препарату Каботегравір в 9 разів ефективніша з точки зору запобігання ВІЛ-інфекції, ніж таблетки. Серед тих, хто приймав таблетки, було зафіксовано 34 випадки інфікування, тоді як в групі, яка приймала ін’єкції, — лише 4 випадки.

“Дослідники з Мережі випробувань з профілактики ВІЛ (HPTN) у захваті від цих результатів, що стали важливою віхою на шляху до профілактики ВІЛ серед жінок”, – сказав доктор Вафа Ель-Садр, співкерівник дослідження HPTN і професор епідеміології та медицини Колумбійського університету в Нью-Йорку.

Перед цим дослідники провели аналогічне дослідження із залученням групи чоловіків та групи трансгендерів. Тоді виявилося, що ін’єкція Каботегравіру на 66% ефективніша за таблетки для профілактики інфекції.