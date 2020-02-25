Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

“Ми трансформуємо не тільки державні послуги, цифрові навички українців, але і бізнес. Ми взяли на себе відповідальність разом з Міністерством економіки допомагати розвиватися українському підприємцю. Ми взяли на себе сміливість робити це не гірше, аніж консалтингові проєкти приватного сектору”, – йдеться в повідомленні.

Федоров нагадав, що Мінцифри запустило освітню платформу з розвитку цифрових навичок.

“Наш підхід з точки зору методології курсів, дизайну, контенту, маркетингу, трафіку — не відрізнити від топових світових компаній у сфері освіти. Теж саме із додатком, він впевнено б’є ТОП-чарти Apple Store/Google Play (понад 1 600 000 користувачів)”, – додав він.

Міністр також зазначив, що 28 лютого відомство разом з партнерами з Mastercard презентує онлайн-платформу для підприємців малого та середнього бізнесу “Дія.Бізнес”.

За його словами, вперше в історії України кожен підприємець отримає доступ до єдиного державного порталу, на якому можна буде переглянути:

каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами;

перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу;

кейси, довідник від провідних компаній України;

перелік сервісів і програм підтримки на одній веб-сторінці.

Федоров також додав, що згодом на онлайн-платформі з’явиться можливість консультацій із фахівцями за допомогою відеомесенджера. Підприємці зможуть отримувати консультації із систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів.