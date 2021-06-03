"Європейська Солідарність" засудила полтавського депутата та священника ПЦУ Олександра Дедюхіна, який входить до фракції "ЄС" у Полтавській міськраді, через його допис про аборти.

Відповідна заява опублікована пресслужбою “ЄС”.

Як сповіщалося, у вівторок депутат-священник Дедюхін опублікував у Facebook допис про аборти (на його думку, жінка не може робити аборт, якщо дала згоду на секс). Група жінок-нардепок від “ЄС”, зокрема, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Ірина Геращенко та Яна Зінкевич, засудили сексистські заяви Дедюхіна.

Згодом партія виступила з заявою, в якій засудила сексистські висловлювання депутата.

“Така думка однозначно є неправильною. Його позиція не має жодного стосунку до офіційної позиції партії. Адже “Європейська Солідарність” завжди виступала за рівноправні стосунки між чоловіками й жінками, а також право вибору кожної людини”, — йдеться в заяві.

На переконання партії, висловлювання Дедюхіна дискредитують “Європейську Солідарність”.

“Його слова будуть розглянуті на найближчому засіданні Ради Полтавської територіальної організації партії”, — запевнили в політсилі.