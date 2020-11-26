Компанія Disney на тлі епідемії коронавірусу планує звільнити 32 тисячі співробітників вже в першій половині 2021 року.

Про це пише Reuters.

Раніше в Disney мали намір звільнити 28 тисяч осіб з парків розваг. Представник компанії уточнив, що цифра в 32 тисячі включає і цих співробітників.

Тематичні парки Disney у Флориді і за межами США знову відкрилися на початку цього року, але із суворим соціальним дистанціюванням, тестуванням і використанням масок.

Паризький Діснейленд був змушений знову закритися в кінці минулого місяця, коли Франція ввела нові обмеження. Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконзі і Токіо на даний момент залишаються відкритими.