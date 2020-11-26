Про це пише Reuters.
Раніше в Disney мали намір звільнити 28 тисяч осіб з парків розваг. Представник компанії уточнив, що цифра в 32 тисячі включає і цих співробітників.
Тематичні парки Disney у Флориді і за межами США знову відкрилися на початку цього року, але із суворим соціальним дистанціюванням, тестуванням і використанням масок.
Паризький Діснейленд був змушений знову закритися в кінці минулого місяця, коли Франція ввела нові обмеження. Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконзі і Токіо на даний момент залишаються відкритими.
- Раніше повідомлялось, що американська The Walt Disney Company, найбільша в світі компанія в сфері розваг, зазнала суттєвих збитків через пандемію коронавірусу COVID-19.