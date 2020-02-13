Кіностудія Disney планує зняти продовження повнометражного фільму Гая Річі "Аладдін", який вийшов у світовий прокат у травні минулого року.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Виробництво сиквела наразі перебуває на ранній стадії. Режисером кінострічки швидше за все знову стане британець Гай Річі. Сценарій напишуть номінанти “Оскара” Джон Гейтінс (“Екіпаж”, “Мрійник”) і Андреа Берлофф (“Голос вулиць”).

Очікується, що в фільмі знову знімуться Мена Массуд (Аладдін), Наомі Скотт (принцеса Жасмин) і Вілл Сміт (зіграв джина). Однак ця інформація поки не підтверджена.

Сиквел буде базуватися на оригінальному сценарії.

Фільм “Аладдін”, який вийшов на екрани минулого року, є кіноадаптацією однойменного мультфільму 1992 року. Стрічка розповідає про бідного хлопця Аладдіна, котрий живе в королівстві Аграба разом зі своєю мавпочкою Абу. Він хоче отримати титул, щоб привернути увагу принцеси Жасмин. Одночасно візир Аграби Джафар прагне завоювати світ за допомогою чарівної лампи, в якій живе джин і виконує всі бажання.

Світові касові збори стрічки становлять більш ніж 1 мільярд доларів.