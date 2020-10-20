У компанії Disney повідомили про плани зняти ігровий ремейк популярного дитячого мультиплікаційного серіалу "Чіп і Дейл поспішають на допомогу" (Chip 'n Dale: Rescue Rangers).

Про це повідомляє The DisInsider.

Очікується, що фільм про бурундуків і їх друзів вийде на стрімінговому сервісі Disney+, ставши частиною оригінального контенту платформи.

За даними інсайдерів, до участі в створенні проекту можуть залучити акторів, котрі озвучили героїв в оригінальному мультсеріалі.

Режисером нового фільму буде Аківа Шаффер. Сценаристи фільму – Ден Грегор і Дуг Менді.

Проект стане певним гібридом ігрового кіно і CGI-графіки.

Попередньо, зйомки стартують навесні 2021 року в Лос-Анджелесі (Каліфорнія). Сюжет картини і дата виходу поки невідомі.

До слова, перша серія про Чіпа та Дейла вийшла на екрани 4 березня 1989 року на каналі Disney. Остання серія була 19 листопада 1990 року. З 1990 по 1993 рік повтори мультсеріалу транслювали, як частину популярної лінійки Disney.