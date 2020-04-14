Студія Disney зніме ігровий римейк по мультфільму "Робін Гуд" 1973 року.

Про це повідомляє The Verge.

Мультфільм поєднає “антропоморфних персонажів-звірів з живими зйомками і CGI-графікою”. У ньому також будуть музичні сцени.

Зазначається, що студія не буде випускати мультфільм в широкий кінопрокат, він вийде на стрімінговом сервісі Disney Plus.

Керувати проєктом буде Карлос Лопес Естрада, відомий за режисурою кримінального фільму Blindspotting (“Сліпі плями”). Сценаристом виступить Карі Гранлунд, який нещодавно написав ремейк “Леді і Бродяга”, а продюсером – Джастін Спрингер, який працював над “Дамбо” і “Трон: Спадщина”.