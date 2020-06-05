Державна авіаційна служба оприлюднила перелік вимог до авіакомпаній для здійснення перельотів на час карантину.

Про це повідомляє “Украерорух”.

Серед основних вимог такі:

доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу;

фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання;

у місцях з високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання чергам;

мають бути запроваджені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка;

захисні маски мають носити і персонал, і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.

Також всім пасажирам рекомендується проводити температурний скринінг, а для доставки їх до літаків радять експлуатантам збільшити кількість автобусів.