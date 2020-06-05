Про це повідомляє “Украерорух”.
Серед основних вимог такі:
- доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежений для пасажирів, членів екіпажу та персоналу;
- фізичне дистанціювання (1,5 метра між людьми), посилені гігієнічні процедури та прибирання;
- у місцях з високою концентрацією пасажирів мають бути вжиті заходи для запобігання чергам;
- мають бути запроваджені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка;
- захисні маски мають носити і персонал, і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.
Також всім пасажирам рекомендується проводити температурний скринінг, а для доставки їх до літаків радять експлуатантам збільшити кількість автобусів.
- Як відомо, в Україні з 5 червня відновлюються внутрішні авіаперевезення.