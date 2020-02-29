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Дизайнер придумала захисну маску, в якій можна розблокувати iPhone і обдурити його

Дизайнер Деніель Баскин розробила маску, яка захистить від коронавірусу і розблокує iPhone, що підтримує Face ID. Але така маска працює не тільки з цією технологією, а й проти неї.

Субота, 29 лютого 2020, 19:24

Про це пише MIT Technology Review.

Два тижні тому Баскин презентувала незвичайні захисні маски. За її словами, вона зрозуміла, що люди, які використовують маски для обличчя, щоб захистити себе від інфекції, будуть стикатися з труднощами при розблокуванні телефонів, які використовують розпізнавання обличчя. Тому вона створила прототип маски із зображенням унікальних обличь уявних людей. Її винахід викликав ажіотаж. У дизайнера безліч замовлень, деякі компанії жадають стати її дистриб’юторами.

Зазначається, що в той час як більшість людей просто стурбовані можливістю використання своїх телефонів в масці, проте вони можуть виявити дивовижний бонус. Завдяки такій масці, користувач може обдурити Face ID.

“Маска працює з розпізнаванням облич, але насправді це ніколи не буде вашим обличчям. Вона обманює технологію і захищає вашу біометричну інформацію. Зображення – це те, що можуть ідентифікувати ваші друзі, але машинне навчання цього не може, тому в розпізнаванні обличь є помилки”, – пояснила дизайнер.

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Теги: Face ID, маска, iPhone, коронавірус

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