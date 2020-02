Дизайнер придумала захисну маску, в якій можна розблокувати iPhone і обдурити його

Про це пише MIT Technology Review.

Два тижні тому Баскин презентувала незвичайні захисні маски. За її словами, вона зрозуміла, що люди, які використовують маски для обличчя, щоб захистити себе від інфекції, будуть стикатися з труднощами при розблокуванні телефонів, які використовують розпізнавання обличчя. Тому вона створила прототип маски із зображенням унікальних обличь уявних людей. Її винахід викликав ажіотаж. У дизайнера безліч замовлень, деякі компанії жадають стати її дистриб’юторами.

Made this service that prints your face on an N95 mask, so you can protect people from viral epidemics while still being able to unlock your phone.

😷+👃🏻👃🏽👃🏿👄=🔓https://t.co/SXslSjoiMz pic.twitter.com/rByMBwdPB8

— Danielle Baskin (@djbaskin) February 15, 2020