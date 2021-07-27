Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Вемуна розповів, що в одному з номерів висміяли темношкірого актора, який, за сценарієм, мав знятися в нібито новому українському фільмі Netflix в образі Тараса Бульби. Хлопець зазначив що не звернув би на це особливої уваги, якби це не мало прямого стосунку до нього самого. За його словами, йому дзвонили з пропозицією зіграти в цьому самому номері разом з його сестрою, але вони відмовилися.

У номері “Тарас-Папуас” також був жарт про представників ЛГБТ-спільноти, яких, на відміну від “білих”, можна “вбивати”. У своєму зверненні Віктор заявив, що відмовляється розуміти всіх тих людей, які погодилися взяти участь у подібному проєкті.

“Доти, поки з головних гумористичних сцен країни будуть нестися жарти про те, що наш колір шкіри – згорілий білий, доти таке буде нестися і на вулицях. 50-70% українців дивиться ваше шоу. І завтра, коли у них запитає дитина, чому цей дядько такий чорний, вони дадуть відповідь, що він підгорів. І коли ці діти підуть у школу, вони будуть називати всіх чорних навколо копченими”, – висловився Вемуна про цю ситуацію.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktor Vazzzovsky (@vazzzovsky)