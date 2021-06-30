Українська телеведуча, акторка та продюсерка Кароліна Ашіон розповіла, як кілька років тому в розмові з нею тоді ще гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко поводився як расист. Перебуваючи на посаді міністра Ткаченко не став перепрошувати за таку поведінку.

Допис про це Ашіон опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент, про який розповіла Ашіон, стався шість років тому, коли вона працювала на телеканалі “2+2”, що входить до медіаконгломерату “1+1 Media”.

Тоді, за словами Ашіон, проводився кастинг ведучих ранкового шоу, і вона хотіла взяти в ньому участь. Вона звернулася з цього питання до Олександра Ткаченка. З 2008 року він був гендиректором групи каналів “1+1”, “2+2”, “ПлюсПлюс”, “Тет”, “Бігуді”, “Уніан-ТВ” тощо.

“Я запитала у тоді ще генпродюсера “1+1 медіа” Олександра Ткаченка: “Чи могла б я взяти в ньому (кастингу — ред.) участь?”. Відповідь була карколомною: “Ви в дзеркало себе бачили? Авдиторія нашого каналу не те щоб… Я не готовий ризикувати рейтингами…”. Далі — шок, море сліз і звільнення. Чи бачила я себе в дзеркало? Так, бачила. Начебто нормальна. Та, певно, кольором шкіри для “1+1” не вийшла, на “Антоніну” (збірний образ глядача “Плюсів”) не схожа”, — розповіла телеведуча.

І от тепер, за шість років після інциденту, Ашіон зустрілася з Ткаченком на Leopolis Jazz Fest, який проходив у Львові з 24 по 28 червня, і нагадала йому про цей випадок. Але замість вибачень отримала нетактовні репліки.

“Минуло майже 6 років. І ось я на Leopolis Jazz, ніс до носа з нинішнім міністром культури Олександром Ткаченком. У такі моменти справа не в “хоробрості”, а в незрозумілій силі, що сама змушує тебе говорити. Я нагадала Ткачену про той епізод. І знову отримала у відповідь “нетленку”. “Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?”. Я остовпіла. Але дружина міністра не мовчала. І навіть тикала мені чомусь, вважаючи за свій обов’язок, напевно, захистити чоловіка. Ну що ж, похвально. “Так, а може мені ще вибачення у Вас попросити?”, — сказав Ткаченко з посмішкою на обличчі”, — пише вона.

Ашіон переконана, що Ткаченко міг або перепросити, або делікатно відмовитися це робити. Його поведінку вона називає “не просто хамством, а расизмом”.

Телеведуча переконана, що саме телевізійні топменеджери і міністри культури мають просувати ідеї єдності в різноманітності, і поведінка, яку демонструє Ткаченко, неодмінно б мала наслідки, якби та сама ситуація сталася, скажімо, в Сполучених Штатах Америки.