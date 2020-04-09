Дудл опублікований на сайті Google.

На класичному значку Google зображений комунальник, біля якого знаходиться сміттєвий бак. Google в знак подяки посилає комунальникові сердечка.

“Оскільки COVID-19 продовжує впливати на суспільство по всьому світу, люди об’єднуються, щоб допомагати один одному більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб вшанувати багатьох з них на передовій. Сьогодні ми хотіли б сказати: Дякую всім працівникам комунальних служб”, – зазначили в компанії.