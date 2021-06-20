Президент України Володимир Зеленський опублікував на День батька свої дитячі фото з татом.

Зеленський опублікував пост на своїй сторінці у Facebook.

“Стати батьком – це велике щастя. Бути батьком – це велика відповідальність. Бути хорошим батьком – це велика праця”, – написав Зеленський у своєму повідомленні-привітанні.

Але більшу частину посту президент присвятив своєму батьку. Зеленський подякував йому за “виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця”.

“Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей. З Днем батька, Олександре Семеновичу!”, – написав Зеленський.

Також глава держави опублікував два своїх дитячі фото із батьком.