Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) розробляє цифровий проїзний квиток для перевірки результатів тестів на COVID-19 і сертифікатів вакцинації на платформі iOS.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Зазначається, що застосунок з функціями проїзного квитка хочуть запустити в середині квітня.

Цифровий проїзний квиток допоможе:

знаходити інформацію про поїздки, тестування та вимоги вакцинації у певній країні;

знаходити лабораторії біля місця їх відправлення та/чи прибуття, які можуть проводити тести на COVID-19 відповідно до типу тесту, необхідного для подорожі;

врегулювати процес надсилання результату тесту на коронавірус або сертифікату про щеплення у застосунок;

створити свій цифровий проїзний, перевірити, чи відповідають тест та вакцинація нормам.

Наразі цифровий проїзний квиток знаходиться на стадії тестувань. До 15 квітня його планують запустити для користувачів iOS. Пізніше він з’явиться на платформі Android.

“Але застосунок стане успішним лише в тому випадку, якщо його приймуть авіакомпанії, різні країни та аеропорти”, – зазначив регіональний віцепрезидент IATA в Африці та Близькому Сході Каміл Алаваді.