Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти застосовують велику кількість сил та засобів для захоплення останнього форпосту Луганщини - міста Лисичанськ.

Про це він написав у Facebook.

За словами Гайдая, окупанти не змінюють своїх методів, та намагаються атакувати місто, знищуючи його вщент.

“Росіяни штурмують Лисичанськ з різних боків, для цього застосовують велику кількість сил і засобів. Орки діють в рамках своєї “повзучої тактики” – винищують населений пункт”, – написав він.

Очільник Луганщини додав, що росіяни обстрілюють житлові квартали у Лисичанську, унаслідок чого виникають пожежі, що призводить до вигорання багатоповерхівок – від першого до останнього поверху.

Боротись з пожежами під постійними обстрілами – вкрай важко, додав він.

Не припиняють окупанти обстрілювати і населені пункти, розташовані поблизу Лисичанська. Йдеться про Золотарівку, Привілля, Вовчоярівку та Верхньокам‘янку. У напрямку Верхньокам’янки окупанти намагались вести атаку, однак успіху не мали, тому відішли на раніше зайняті позиції.

Окрім цього, напередодні ЗСУ відбили атаку окупантів на желатиновий завод у Лисичанську.