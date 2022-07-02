Про це він написав у Facebook.
За словами Гайдая, окупанти не змінюють своїх методів, та намагаються атакувати місто, знищуючи його вщент.
“Росіяни штурмують Лисичанськ з різних боків, для цього застосовують велику кількість сил і засобів. Орки діють в рамках своєї “повзучої тактики” – винищують населений пункт”, – написав він.
Очільник Луганщини додав, що росіяни обстрілюють житлові квартали у Лисичанську, унаслідок чого виникають пожежі, що призводить до вигорання багатоповерхівок – від першого до останнього поверху.
Боротись з пожежами під постійними обстрілами – вкрай важко, додав він.
Не припиняють окупанти обстрілювати і населені пункти, розташовані поблизу Лисичанська. Йдеться про Золотарівку, Привілля, Вовчоярівку та Верхньокам‘янку. У напрямку Верхньокам’янки окупанти намагались вести атаку, однак успіху не мали, тому відішли на раніше зайняті позиції.
Окрім цього, напередодні ЗСУ відбили атаку окупантів на желатиновий завод у Лисичанську.
- Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Закріпивши позиції на місцевому нафтопереробному заводі, окупанти намагаються оточити місто і перерізати транспортне сполучення з Україною.