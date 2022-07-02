Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що протягом 1 липня російські армійці не припиняли наступ на місто Лисичанськ (Луганська область). Закріпивши позиції на місцевому нафтопереробному заводі, окупанти намагаються оточити місто і перерізати транспортне сполучення з Україною.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни закріпили свої позиції у північно-західній та південно-східній частинах Лисичанського НПЗ.

Водночас у російському міноборони заявили, що окупанти захопили ще один місцевий завод у Лисичанську – желатиновий. Проте українські посадовці цю інформацію заперечили, наголосивши, що ЗСУ відбили атаку росіян на завод.

Окупанти атакували Тополівку, північну частину Вовчоярівки та Малорязанцеве, перерізаючи шлях вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

У російському Telegram-каналі “Рибар” повідомили, нібито у районі Білої Гори, що на південному сході від Лисичанська, продовжуються бої. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то це означає, що ЗСУ продовжують оборону західного берега ріки Сіверський Донець.

За словами “посла ЛНР” у РФ Родіона Мірошника, російські окупанти створили плацдарм з Синецького, у районі вертолітного майданчика Лисичанська, що у південно-східній частині міста, та почали наступ на південний захід до центру Лисичанська.

Також Мірошник наголосив, що війська РФ вели бойові дії поблизу Лисичанського гумового заводу, який розташований у південно-східній частині міста.

Тим часом у РФ продовжують публікувати інформацію, про нібито успішний перехід російських армійців через річку поблизу Кремінної, однак у ISW поки що немає супутникових фото, які могли б підтвердити цю інформацію.

Також чеченські бойовики заявили, що нібито захопили 1 липня Привілля і вже дійшли до Новодружеська, проте в українському Генштабі це не підтвердили і заявили лише про те, що Привілля було обстріляне окупантами.

Не припиняються також обстріли траси Бахмут-Лисичанськ. Вчора окупанти обстріляли дорогу з артилерії та авіації, проте повністю перерізати сполучення їм не вдалось.