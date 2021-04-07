Відповідне рішення ухвалили на засіданні, трансляція якого відбувалася в YouTube.
Згідно з деклараціями чиновників НКРЕКП, розмір премій становить від 200 до 250 тисяч гривень кожному. Цікаво, що преміювання члени комісії підтримали одноголосно.
“З деяких питань оплати праці: робимо аналогічно з попереднім кварталом”, – заявив голова комісії Валерій Тарасюк.
Зазначимо, що чиновники НКРЕКП за 4 квартал 2020 року отримали таку ж премію в розмірі 50% посадового окладу. Рішення було закріплено постановою НКРЕКП №2490 від 16 грудня 2020 року.
“Враховуючи досягнуті в I кварталі 2021 року результати роботи НКРЕКП, відповідно до Звіту про діяльність НКРЕКП, та з метою матеріального стимулювання високоінтелектуальної праці, підвищення її ефективності”, – йдеться у проєкті рішення комісії.
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