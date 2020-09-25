Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що незважаючи на обіцянку президента України Володимира Зеленського про те, що за його каденції кумівства в політиці не буде - його колеги, як і він сам, цим правилом знехтували.

Про це йдеться в сюжеті програми “Схеми. Корупція в деталях”.

До того, як стати президентом України, Володимир Зеленський заявляв, що кумівства не повинно бути в демократичному суспільстві.

Але реалії політичного життя зовсім інші.

Так, нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко – кум глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Син Шефіра – помічник нардепа

Син першого заступника голови ОП Сергія Шефіра – помічник народного депутата з Кривого Рогу Юрія Кисіля.

Спочатку Кисіль просив для Шефіра, як свого помічника, зарплату в розмірі 6 тисяч гривень.

Через два місяці, він попросив для помічника зарплату в розмірі 24 тисячі гривень на місяць. Крім цього, Кисіль двічі просив видати Шефіру премії в розмірі 20 тисяч гривень кожна.

Дружини-помічниці братів Стефанчуків

Перший віце-спікер Парламенту Руслан Стефанчук зайшов в Раду разом з рідним братом – Миколою Стефанчуком. Протягом цього року їх дружини отримали посади помічниць нардепів “на громадських засадах”.

Микола Стефанчук не бачить нічого поганого в тому, що його дружина стала помічницею нардепа. Він пояснив, що вона працює на громадських засадах, а не за трудовим договором, тобто не отримує зарплату.

Дружина Руслана Стефанчук також працює помічницею нардепа, але не свого чоловіка, а іншого “слуги народу” – Данила Гетьманцева.

Гетманцев розповів, що саме Стефанчук привів його в команду до Зеленського, а його дружину він узяв в помічниці, так як знає її “з минулого життя”.

“Моя дружина – доктор юридичних наук, професор. Разом з Гетманцева вони “захищалися” в один день”, – розповів Стефанчук, підкресливши, що його дружина працює на громадських засадах.

Корявченков і дружина-помічниця

Юрій Корявченков – екс-колега Президента по цеху студії “95 квартал”. Його дружина також стала помічницею нардепа на громадських засадах. Він прийняв її “на роботу” через тиждень після того, як присягнув на вірність Україні.

Корявченков сказав “Схемам”, що не розуміє – що таке кумівство, оскільки на посади призначають не просто родичів, а “якихось професіоналів”. Що стосується конкретно його дружини, нардеп відповів, що вона має економічну освіту і тепер допомагає йому “в роботі”.

Брат-помічник для Скічко

“Слуга народу” Олександр Скічко оформив помічником свого брата.

Нардеп пояснив, що у його рідного брата є три вищі освіти. Зокрема, він консультує Скічко в економічних питаннях.

Це далеко не повний список нардепів від “Слуги народу”, які виписали пропуски своїм родичам після того, як самі зайшли під купол Ради.

Згідно з чинним законодавством, нардеп має право мати 31 помічника. З них чотирьом він може платити зарплату. Але унікальність посади полягає в тому, що всі вони отримують перепустку в держустанови.