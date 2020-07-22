Про це під сьогодні час засідання уряду заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, за епідеміологічним рівнем поширення коронавірусу буде виділено червону, помаранчеву, жовту і зелену зони.
“Рівень визначатися буде автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується Національною комісією ТЕБ НС. Базовим рівнем моніторингу – є моніторинг на рівні області показників, які використовуються і наразі“, – пояснив Степанов.
За його словами, це:
- завантаженість ліжок (не більше 50% ),
- середня кількість тестувань (не менше 24 тестів на 100 тис. населення),
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більше 11 %),
- показник динаміки зростання випадків інфікування (більше 10%).
До “зеленій зоні” віднесуть ті території, де показники не будуть перевищенні.
Степанов зазначив, що в “зеленій зоні” залишаться такі обмеження:
- обов’язкове носіння маски або респіратора під час перебування в приміщенні;
- дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м);
- дотримання дистанції під час проведення заходів в установах культури (заповненість 50 % місць);
- перевезення пасажирів в громадському транспорті в межах сидячих місць.
Крім того, очільник МОЗ зазначив, що якщо показники не будуть в нормі протягом п’яти днів поспіль, колірний індикатор буде змінюватися.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.