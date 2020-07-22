Міністерство охорони здоров'я поділить Україну на чотири зони, що дозволить посилювати чи послаблювати карантин в окремих областях або районах.

Про це під сьогодні час засідання уряду заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за епідеміологічним рівнем поширення коронавірусу буде виділено червону, помаранчеву, жовту і зелену зони.

“Рівень визначатися буде автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних та затверджується Національною комісією ТЕБ НС. Базовим рівнем моніторингу – є моніторинг на рівні області показників, які використовуються і наразі“, – пояснив Степанов.

За його словами, це:

завантаженість ліжок (не більше 50% ),

середня кількість тестувань (не менше 24 тестів на 100 тис. населення),

коефіцієнт виявлення випадків інфікування (не більше 11 %),

показник динаміки зростання випадків інфікування (більше 10%).

До “зеленій зоні” віднесуть ті території, де показники не будуть перевищенні.

Степанов зазначив, що в “зеленій зоні” залишаться такі обмеження:

обов’язкове носіння маски або респіратора під час перебування в приміщенні;

дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м);

дотримання дистанції під час проведення заходів в установах культури (заповненість 50 % місць);

перевезення пасажирів в громадському транспорті в межах сидячих місць.

Крім того, очільник МОЗ зазначив, що якщо показники не будуть в нормі протягом п’яти днів поспіль, колірний індикатор буде змінюватися.