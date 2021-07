Про це повідомляє IOC MEDIA.

Ліжка виготовила японська компанія Airweave ㅡ вона є офіційним партнером цьогорічних Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо.

Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT

— IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2020