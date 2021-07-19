Кращі спортсмени світу, які прибули у Токіо на Олімпіаду, будуть відпочивати на картонних ліжках. Саме такі розробили і встановили в Олімпійському селищі.

Про це повідомляє IOC MEDIA.

Ліжка виготовила японська компанія Airweave ㅡ вона є офіційним партнером цьогорічних Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо.

Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT — IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2020

Як пише видання Dezeen, ліжка виготовлені з перероблених матеріалів. Каркаси ліжок ㅡ з переробленого картону, а модульні матраци ㅡ з поліетиленових волокон.

Всього компанія зробила 18 тисяч ліжок та матраців.

Фото: Airweave

У свою чергу американський бігун на довгі дистанції Пол Челімо написав у Twitter, що ці ліжка спеціально зроблені так, щоб уникнути близькості між спортсменами.

“Ліжка зможуть витримати вагу однієї людини, щоб уникнути ситуацій, які виходять за рамки спорту”, – сказав Челімо. Я не бачу проблем для бігунів на довгі дистанції, навіть четверо з нас можуть зробити це”.

Ще один американський спортсмен Рай Бенджамін запитав: “А якщо я проллю воду на своє ліжко в Токіо, воно зламається?”.

Всім спортсменам, як і на всіх Олімпійських іграх з 1988 року, також роздають презервативи. В цьому році роздали 160 000. Проте, ця цифра далека від 450 тисяч презервативів, які роздали на минулих літніх Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року.

“Наш намір і мета не в тому, щоб спортсмени використовували презервативи в Олімпійському селищі, а в тому, щоб підвищити обізнаність”, – йдеться в заяві Оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо для Japan Today.