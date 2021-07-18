В Олімпійському селищі Токіо ще двоє спортсменів дали позитивний результат на COVID-19.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Наразі у селищі підтверджено три випадки захворювання. Перший випадок був зареєстрований у суботу.

Імена і національності спортсменів не розголошуються.

Олімпійські ігри в Токіо-2020 стартують у п’ятницю, але вже зростає занепокоєння з приводу небезпеки поширення COVID-19.

Японська громадськість, а також багато міжнародних спостерігачів висловили тривогу з приводу проведення Ігор, оскільки Японія щосили намагається приборкати останній спалах коронавірусу.

Навесні в країні була зафіксована друга хвиля коронавірусу, пік якої припав на квітень і травень. Тоді щодня реєструвалося близько 6000 нових випадків.

У червні захворювання пішли на спад. Але в останні тижні їхня кількість зросла.

За даними Томаса Баха, президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК), станом на п’ятницю до Японії прибуло понад 15 000 олімпійців і персоналу. В Олімпійському селищі розміститься близько 11 тисяч спортсменів.

Бах визнає критику щодо проведення Олімпійських ігор під час пандемії, але також став на захист превентивних заходів.

Нагадаємо, раніше Організаційний комітет Олімпійських ігор оголосив про зараження коронавірусом одного з іноземних спортсменів, що прибув у Токіо. Це був перший випадок зараження коронавірусом, зафіксований серед спортсменів, які повинні заселитися в олімпійське селище.