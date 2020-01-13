В "The Village Україна" оголосили про запуск нового журналу для жінок — Wonderzine — який є франшизою російського медіа. Користувачам Мережі ідея не припала до душі.

Про запуск нового медіа в фейсбук повідомили його творці — шеф-редактор газети “The Village Україна” Андрій Баштовий, редактор Марк Лівін та комерційний директор Микола Балабан

“Тиждень (і рік) починається з крутих новин. Ми запускаємо жіноче медіа — Wonderzine України. Розуміємо, що ринку потрібно більше медіа, які прямо комунікують історії про та для жінок, які поважають себе і працюють над собою. Усі матеріали на сайті будуть публікуватися українською мовою”, — повідомив Марк Лівін.

Комерційний директор “The Village Україна” Микола Балабан додав, що наразі триває підготовка до запуску проєкту, зокрема, збирається команда.

“Редакція на етапі підготовки. Команда формується, тому тегайте і тегайтесь всі, хто хотів би до нас: від головних редакторів до сейлзів і проджектів”, — написав Балабан в фейсбук.

Аналогічний пост опублікував в соцмережі й третій автор проекту — Андрій Баштовий.

“Роблю 5-хвилинну перерву у відпустці, щоб розповісти про один з планів на 2020 рік. З цими чудовими молодими людьми запускаємо “Wonderzine Україна”, — повідомив він.

Варто відзначити, що й “The Village Україна”, й “Wonderzine Україна”, який готується до запуску, є франшизами аналогічних проєктів, запущених російським видавничим домом “Look At Media”.

Українських користувачів Мережі новина про запуск ще одного медіа по російській франшизі не порадувала.

“Без росіян би ми ніколи, звичайно, не змогли видання для жіночої аудиторії зробити. Але добре, що є росіяни з цим сакральним знанням і у них можна його купити”, — обурився блогер Антон Ходза.

Також в соцмережах активно критикують і те, що запуском нового журналу для жінок буде займатися команда з трьох чоловіків.

Не упускають користувачі Мережі й можливості нагадати про толерантне ставлення російського Wonderzine до окупаційної “влади” Криму та незаконної анексії півострова.