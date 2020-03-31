Понад 11 тисяч громадян зареєструвалися для повернення в Україну у зв'язку із закриттям кордонів через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що 30 громадян України проходять лікування за кордоном. Зокрема, в Австрії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччині тощо.

Також повідомляється, що 8 громадян України вже одужали – в Японії, Польщі, Іспанії, Німеччині.

Крім того, чотири українки за кордоном померли.