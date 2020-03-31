Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що 30 громадян України проходять лікування за кордоном. Зокрема, в Австрії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччині тощо.
Також повідомляється, що 8 громадян України вже одужали – в Японії, Польщі, Іспанії, Німеччині.
Крім того, чотири українки за кордоном померли.
- В Україні зафіксовано 548 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса.