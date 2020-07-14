Для Зеленського головною метою є отримати оплески від українців, – Луценко

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко.

“Я думаю, що ключове у нього – бажання добитися успіхів і отримати аплодисменти… Він дослівно мені сказав: “Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день”, – розповів він.

При цьому Луценко зізнався, що всі політики люблять, коли їх хвалять.

“Дивіться, всі політики люблять, коли їм аплодують, скажу вам по секрету. Мало хто з політиків любить, коли їх критикують. Просто одні вміють тримати обличчя і робити висновки, а інші взагалі — не сприймають критику. Але всі точно люблять, коли їм аплодують. Якщо політик до цього є ще й артист, очевидно, що бажання аплодисментів ще більше”, – зазначив ексгенпрокурор.

Втім, за його словами, головна помилка Зеленського в тому, що він обмежив себе у джерелах інформації. Натомість його оточують лише підлабузники.

“Оця фраза: “Просто надо перестать стрелять” – вона ж ключ до його логіки. Просто треба перестати … і давати людям щастя. Він був впевнений, що вже давно все є, але просто злий Порошенко і ще якісь злі олігархи, просто не дають народу щастя. А насправді, ось воно лежить, просто треба відчинити двері й щастя пішло в народ зривати аплодисменти. Він був в цьому абсолютно переконаний”,- зазначив Луценко.