Covid-19 Україна

оновлено 14.07.2020 о 11:03

Всього:

54771(+638)

Хворіють:

26205(+638)

Вилікувались:

27154(+651)

Померло:

1412(+14)

12:53 Сім областей України не готові до послаблення карантину
12:47 Українська комедія «Мої думки тихі» з'явиться на стрімінговой платформі HBO Europe
12:38 Україна отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ
12:29 Меган Маркл вперше після карантину помітили в Лос-Анджелесі
Ексклюзив
12:23 Для Зеленського головною метою є отримати оплески від українців, – Луценко
11:44 Трамп вважає, що в Росії не було б такої «оптимістичної» картини по COVID-19, якби там робили багато тестів
11:38 Букінгемський палац випустив власний джин з інгредієнтами з саду Єлизавети II
11:22 Рада хвилиною мовчання вшанувала загиблих на заході і сході від стихій
11:15 Україна «відгрібає» за заяви приватної особи Саакашвілі по Грузії, – Кулеба
11:07 Голова ВООЗ розповів про основні сценарії розвитку захворювання COVID-19
10:54 В Англії штрафуватимуть відвідувачів магазинів без масок
10:35 В Одесі посилили карантин: нічним клубам і ресторанам заборонено працювати після 23:00
10:31 Тотальна русифікація: «Евросолідарність» заявила про небезпеку законопроєкту Бужанського
10:23 Вбивство українського медика на Донбасі містить ознаки воєнного злочину, – Кулеба
09:39 Як «слуга народу» Марина Нікітіна обговорювала зі своїм помічником вибори в Запоріжжі
09:38 У психлікарні в Одеській області зафіксували спалах коронавірусу
09:38 У Києві за добу виявили 112 нових хворих на COVID-19
09:00 Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 13 млн
08:40 Сьогодні на правобережжі і півдні України сонячна погода, без опадів
08:01 На Львівщині відновили роботу дитячих садків і закладів культури
02:14 Вийшов трейлер біографічного фільму про Марію Кюрі від Amazon
01:52 Трампа розблокували на Twitch
01:18 Зниклу на озері зірку серіалу «Хор» Ная Рівера знайдено мертвою
00:56 Парламент розгляне призначення віце-прем'єра з ОПК та голови АМКУ 17 липня
00:14 Як Тимошенко з Новинським в Раді обіймалася — фото

13 липня

23:41 Суд відтермінував виконання першої за 17 років страти федерального ув’язненого в США
22:46 Рясні дощі в Запоріжжі: затоплені вулиці та дороги — відео
22:18 Тимошенко дивилася музичний кліп під час засідання Ради: відео
21:34 «Нафтогаз» заявив про загрозу зриву опалювального сезону

Для Зеленського головною метою є отримати оплески від українців, – Луценко

Для президента Володимира Зеленського головною метою є отримати оплески від українців.

Вівторок, 14 липня 2020, 12:23

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко.

“Я думаю, що ключове у нього – бажання добитися успіхів і отримати аплодисменти… Він дослівно мені сказав: “Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день”, – розповів він.

При цьому Луценко зізнався, що всі політики люблять, коли їх хвалять.

“Дивіться, всі політики люблять, коли їм аплодують, скажу вам по секрету. Мало хто з політиків любить, коли їх критикують. Просто одні вміють тримати обличчя і робити висновки, а інші взагалі — не сприймають критику. Але всі точно люблять, коли їм аплодують. Якщо політик до цього є ще й артист, очевидно, що бажання аплодисментів ще більше”, – зазначив ексгенпрокурор.

Втім, за його словами, головна помилка Зеленського в тому, що він обмежив себе у джерелах інформації. Натомість його оточують лише підлабузники.

“Оця фраза: “Просто надо перестать стрелять” – вона ж ключ до його логіки. Просто треба перестати … і давати людям щастя. Він був впевнений, що вже давно все є, але просто злий Порошенко і ще якісь злі олігархи, просто не дають народу щастя. А насправді, ось воно лежить, просто треба відчинити двері й щастя пішло в народ зривати аплодисменти. Він був в цьому абсолютно переконаний”,- зазначив Луценко.

Теги: Володимир Зеленський, Юрій Луценко, Президент

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись