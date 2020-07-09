Covid-19 Україна

оновлено 09.07.2020 о 17:02

Всього:

51224(+810)

Хворіють:

26113(+810)

Вилікувались:

23784(+665)

Померло:

1327(+21)

18:25 Падіння грошових переказів в Україну прискорилося
18:24 За півроку TikTok видалив більш ніж 49 млн відео через порушення правил соцмережі
18:19 У справах по Мальдівах і видворенню Саакашвілі не встановлено незаконних дій Порошенка, – слідчий
18:14 Стали відомі всі переможці премії YUNA 2020
17:48 Рейс Київ-Таллінн від Wizz Air скасували до кінця липня через COVID-19
17:39 Зеленський вважає, що в економічній скруті та епідемії коронавірусу винен високосний рік
17:36 ВООЗ створює комітет з оцінки реакції на пандемію коронавірусу
17:22 Справа проти Порошенка про проходження кораблів через Керченську протоку безперспективна, – слідчий ДБР
Партнерський матеріал
17:04 Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» провів першу пресконференцію нового сезону
16:50 Україна — ключ для євроатлантичної безпеки НАТО, — сайт альянсу
16:31 За занулення Путіна голосували тисячі недійсних паспортів
16:29 Бред Пітт і Анджеліна Джолі за допомогою сімейної терапії владнали всі конфлікти
16:02 «Президента призначає Бог»: Каньє Вест розповів про свою партію, слоган і політику
15:55 У Південній Кореї поліція розшукує безвісти зниклого мера Сеула
Партнерський матеріал
15:49 15 учасників ІІ Лабораторія драматургії НСТДУ готуються до другої резиденції в рамках освітнього проєкту
15:44 В Instagram з’явилася можливість закріплювати коментарі до постів
15:43 На ядерному об’єкті в КНДР помітили активність
15:19 Головну роль у другому сезоні серіалу «Бетвумен» зіграє Джавіша Леслі
15:16 МОЗ запускає електронні лікарняні
14:59 У Київській області горить звалище
14:57 Кіберполіція викрила хакера, який торгував базами даних виконавчої влади
14:55 На Харківщині поїзд запізнився майже на годину через пасажирів без масок
14:42 Джонні Депп зізнався, що давав марихуану своїй 13-річній дочці Лілі-Роуз
14:40 Температура на планеті буде рости на 1 – 1,5 градуса кожні п'ять років
14:32 ONUKA зіграла маленькому синові фрагмент майбутнього хіта – відео
14:25 В Євросоюзі закликали РФ припинити переслідування татар в окупованому Криму
14:20 Суд відкрив справу через заборону в’їзду до РФ за внутрішніми українськими паспортами
14:03 В Україні закриють 8 колоній з метою економії
13:52 На яких пляжах Києва не рекомендують купатися: список
13:36 Через пандемію естонський турист 4 місяці прожив в аеропорту Маніли
13:35 На кордоні з Росією відновили пропуск в п'яти пунктах
13:30 У Верховній Раді планують щороку проводити ґендерний аудит
13:25 Джамала поділилася досвідом грудного вигодовування
13:17 Фільм Олега Сенцова «Носоріг» отримає 25 млн грн з бюджету
13:14 Хоррори «Хелловін вбиває» и «Хелловін закінчується» вийдуть на рік пізніше

Зеленський вважає, що в економічній скруті та епідемії коронавірусу винен високосний рік

На думку Президента України Володимира Зеленського, в економічній скруті в країні та епідемії коронавірусу винен високосний рік.

Четвер, 9 липня 2020, 17:39

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу в Чернівецькій області.

“Про голову Нацбанку.. Я не хочу характеризувати цю ситуацію, але мені здається, що всі підприємці розуміють цю ситуацію прекрасно. Я радий, що ви тут з нами на одному боці. А я до чого хотів це сказати? До того, ви бачите, що друзів у нас небагато. І це так і є. І сьогоднішня заява пані Гонтаревої, я не знаю чи чули ви, чи ні. Що Міжнародному валютному фонду треба терміново не надавати підтримку Україні, поки Зеленський не призначить голову Нацбанку. Тобто людей, які допомагають Україні в лапках з-за кордону — їх вистачає. Але ми вас розуміємо, знаємо, скільки через цей курс українських підприємств закрилися. Тобто і курс, і все інше, і COVID-19… ну вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Я в цьому впевнений. Такий знаєте, як то кажуть, найскладніший високосний рік”, – заявив президент.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області.

Опубликовано Офіс Президента України Среда, 8 июля 2020 г.

 

(На відео з 51:40)

Теги: Володимир Зеленський, НБУ, Гонтарева, Нацбанк

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись