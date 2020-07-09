Зеленський вважає, що в економічній скруті та епідемії коронавірусу винен високосний рік

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнесу в Чернівецькій області.

“Про голову Нацбанку.. Я не хочу характеризувати цю ситуацію, але мені здається, що всі підприємці розуміють цю ситуацію прекрасно. Я радий, що ви тут з нами на одному боці. А я до чого хотів це сказати? До того, ви бачите, що друзів у нас небагато. І це так і є. І сьогоднішня заява пані Гонтаревої, я не знаю чи чули ви, чи ні. Що Міжнародному валютному фонду треба терміново не надавати підтримку Україні, поки Зеленський не призначить голову Нацбанку. Тобто людей, які допомагають Україні в лапках з-за кордону — їх вистачає. Але ми вас розуміємо, знаємо, скільки через цей курс українських підприємств закрилися. Тобто і курс, і все інше, і COVID-19… ну вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Я в цьому впевнений. Такий знаєте, як то кажуть, найскладніший високосний рік”, – заявив президент.

Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області. Володимир Зеленський проводить зустріч з представниками бізнесу Чернівецької області. Опубликовано Офіс Президента України Среда, 8 июля 2020 г.

(На відео з 51:40)