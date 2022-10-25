Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, під ворожий вогонь потрапили три громади — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо, люди не постраждали.
Водночас пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.
Як зазначив Резніченко, в інших районах області всю ніч було чутно сирени, втім обійшлося без обстрілів. Станом на 7:35 в області — спокійно.
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