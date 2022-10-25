Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, під ворожий вогонь потрапили три громади — Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо, люди не постраждали.

Водночас пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

Як зазначив Резніченко, в інших районах області всю ніч було чутно сирени, втім обійшлося без обстрілів. Станом на 7:35 в області — спокійно.

Фото: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко