В ніч на 28 липня росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, військові РФ “гатили” по містах та селах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та ствольної артилерії.

У Зеленодольській громаді росіяни поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. Зазначається, що у селі пошкоджені кілька будинків, а також водопровід та газовід. Втім, люди не постраждали.

Водночас в Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Резніченко додав, що є руйнування, але без постраждалих.

У інших районах області зараз спокійно.