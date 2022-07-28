Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, військові РФ “гатили” по містах та селах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та ствольної артилерії.
У Зеленодольській громаді росіяни поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. Зазначається, що у селі пошкоджені кілька будинків, а також водопровід та газовід. Втім, люди не постраждали.
Водночас в Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Резніченко додав, що є руйнування, але без постраждалих.
У інших районах області зараз спокійно.
- Нагадаємо, що ворог зосередив зусилля на встановленні контролю на території Донецької та Луганської областей, а також утриманні частково окупованих Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
- Вранці, 28 липня, російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.