Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, протягом дня два райони області зазнали ворожих обстрілів.
У Нікопольському районі під ворожий удар з важкої артилерії потрапила Червоногригорівська громада. Там внаслідок атаки в одному з сіл було пошкоджено лінію електропередач.
У Синельниківському районі з важкої артилерії окупанти вдарили по околицях села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.
Втім, як зазначив Лукашук, минулося без постраждалих: “Ми впораємось. А для Росії вже давно настав початок їхнього кінця”, — додав голова ДОР.
- 25 лютого російські військові завдали удару по Краматорську та Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені, а також руйнування.