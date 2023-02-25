Вдень 25 лютого російські війська завдали ударів по двох громадах Дніпропетровської області. Ворог пошкодив лінію електропередач, а також вдарив по околицях одного з сіл.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, протягом дня два райони області зазнали ворожих обстрілів.

У Нікопольському районі під ворожий удар з важкої артилерії потрапила Червоногригорівська громада. Там внаслідок атаки в одному з сіл було пошкоджено лінію електропередач.

У Синельниківському районі з важкої артилерії окупанти вдарили по околицях села Тернове, що у Великомихайлівській громаді.

Втім, як зазначив Лукашук, минулося без постраждалих: “Ми впораємось. А для Росії вже давно настав початок їхнього кінця”, — додав голова ДОР.