Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
“Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили й зруйнували місцеву амбулаторію”, — йдеться в повідомленні.
За словами Кириленка, 25 лютого росіяни вже двічі обстріляли Авдіївку з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів “Градами”.
Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше одну людину, зауважив голова ОВА.
Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році відкрили після повної реконструкції.
З її ремонтом раніше допоміг уряд Литви, виділивши понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи. Школа була однією з найкращих в області.
- За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об’єкти.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 384 особи, ще 3 090 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.