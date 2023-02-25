25 лютого російські військові завдали удару по Краматорську та Авдіївці Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені, а також руйнування.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

“Щонайменше одна людина поранена внаслідок ракетного обстрілу Краматорська рашистськими окупаційними військами. Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили й зруйнували місцеву амбулаторію”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, 25 лютого росіяни вже двічі обстріляли Авдіївку з артилерії, один раз — танками, завдали авіаракетного удару, а також ударів “Градами”.

Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні — поранено щонайменше одну людину, зауважив голова ОВА.

Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2 — опорна школа, яку тільки у 2021 році відкрили після повної реконструкції.

З її ремонтом раніше допоміг уряд Литви, виділивши понад 700 тисяч євро на новітнє оснащення для школи. Школа була однією з найкращих в області.