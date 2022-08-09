В ніч на 9 серпня в Дніпропетровській області лунали інтенсивні обстріли. Російські військові атакували Нікополь, завдавши ударів з "Градів".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, російська армія накрила вогнем два райони – Нікопольський та Синельниківський: “По нічному Нікополю тричі стріляли з “Градів”. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Пошкоджені кілька житлових будинків”, — написав голова ОВА.

Водночас на трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Також постраждав працівник одного з підприємств: “46-річний чоловік госпіталізований з переломом”, — йдеться в повідомленні.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Резніченко додав, що в інших районах ніч була тихою, а наразі спокійно.