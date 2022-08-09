Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, російська армія накрила вогнем два райони – Нікопольський та Синельниківський: “По нічному Нікополю тричі стріляли з “Градів”. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Пошкоджені кілька житлових будинків”, — написав голова ОВА.
Водночас на трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адмінприміщення та автівки. Також постраждав працівник одного з підприємств: “46-річний чоловік госпіталізований з переломом”, — йдеться в повідомленні.
У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування житла. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Резніченко додав, що в інших районах ніч була тихою, а наразі спокійно.
- Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня Харків знову зазнав обстрілів з боку російських військових. Внаслідок цього у місті пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.
- Також станом на початок 167-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в України, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів. Окрім цього, українські захисники знешкодили ворожі розвідувальні групи поблизу Великої Новосілки та Времівки.