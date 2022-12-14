В ніч на 14 грудня військові РФ завдавали ударів по Нікопольському району. Ворог атакував Нікополь та Марганець з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, окупанти направили на житлові квартали понад 50 снарядів. Внаслідок чого в Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

Крім того, у Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

“В обійстях містян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих. У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно”, — написав Резніченко.