Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, окупанти направили на житлові квартали понад 50 снарядів. Внаслідок чого в Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.
Крім того, у Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.
“В обійстях містян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих. У інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, та обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно”, — написав Резніченко.
- Сьогодні вранці, 14 грудня, війська РФ атакували Україну іранськими дронами. Окупанти випустили БПЛА на Київську область та Київ. Десять із них вже знищені українською ППО.