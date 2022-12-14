Від ранку над Києвом та областю збито 10 дронів-камікадзе – Кличко

Сьогодні вранці, 14 грудня, війська РФ атакували Україну іранськими дронами. Окупанти випустили БПЛА на Київську область та Київ. Десять із них вже знищені українською ППО.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У своєму Telegram-каналі він написав, що від ранку у Києві та області загалом було знищено 10 іранських дронів “Shahed”.

Підтвердив збиття іранських дронів і голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“Ранок в столиці та Київській області почався атакою РФ дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області”, – написав він наголосивши, що тривога триває і потрібно перебувати в укриттях.

Водночас голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив, що можлива друга хвиля атаки БПЛА.

Станом на 7:34 повітряна тривога у Києві, а також Київській та Житомирській областях триває.

Як відомо, 14 грудня близько 6 години ранку у Вінницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Київ почалась повітряна тривога.

Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

О 6:41 про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.