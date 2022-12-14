Від ранку над Києвом та областю збито 10 дронів-камікадзе – Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У своєму Telegram-каналі він написав, що від ранку у Києві та області загалом було знищено 10 іранських дронів “Shahed”.
Підтвердив збиття іранських дронів і голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
“Ранок в столиці та Київській області почався атакою РФ дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області”, – написав він наголосивши, що тривога триває і потрібно перебувати в укриттях.
Водночас голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко попередив, що можлива друга хвиля атаки БПЛА.
Станом на 7:34 повітряна тривога у Києві, а також Київській та Житомирській областях триває.
Як відомо, 14 грудня близько 6 години ранку у Вінницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Київ почалась повітряна тривога.
Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.
О 6:41 про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.
- Під час останніх повітряних атак російські військові почали запускати БПЛА Shahed-136 по території України з акваторії Азовського моря.