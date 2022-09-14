Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів. Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих”, — написав він.

За словами Резніченка, сам Нікополь атакували двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Наразі без світла лишилися майже 3 000 родин. Частину уже під’єднали. Втім, енергетики продовжують лагодити мережі.

Водночас у Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи.

У решті районів області ніч минула без обстрілів.