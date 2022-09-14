Про це він повідомив у своєму Telegram.
“Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі й житлові будинки”, — написав Сєнкевич
За його словами, наразі збирають детальну інформацію про наслідки обстрілу. Дані щодо жертв та постраждалих відсутні.
Також на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. Зокрема, на деяких вулицях міста розчищають проїзд для громадського транспорту.
Зауважимо, що о 01:11 в області пролунала повітряна тривога, яка закінчилася лише о 01:53. Про це повідомляв голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- В ніч на 10 вересня російські загарбники обстріляли Миколаївську область, за попередньою інформацією минулося без жертв та постраждалих.
- Російські окупанти обстріляли Березнегувате що на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дитина.
- Станом на початок 203-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.