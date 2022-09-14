Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі й житлові будинки”, — написав Сєнкевич

За його словами, наразі збирають детальну інформацію про наслідки обстрілу. Дані щодо жертв та постраждалих відсутні.

Також на місцях працюють аварійні бригади та комунальники. Зокрема, на деяких вулицях міста розчищають проїзд для громадського транспорту.

Зауважимо, що о 01:11 в області пролунала повітряна тривога, яка закінчилася лише о 01:53. Про це повідомляв голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.