В ніч на 3 листопада у Дніпропетровській області була хвиля масованих обстрілів. Росіяни атакували регіон "Шахідами", "Градами" та важкою артилерією. Втім, українським бійцям вдалося знищити чотири ворожі дрони.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, в області була напружена ніч масованих атак: Наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників. Оборонці з повітряного командування “Схід” знищили над областю 4 дрони-камікадзе “Shahed-136”. Збили їх над Нікопольським районом”, — зазначив Резніченко.

Водночас були й прильоти. Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. В місті спостерігаються серйозні руйнування. Наразі там працюють усі служби.

Як зазначив голова ОВА в Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи. Також на Нікопольщині росіяни накрили “Градами” та важкою артилерією дві громади — Нікопольську та Марганецьку.

У Нікополі зайнялася автозаправка. Однак, вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії: “На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених”, — додав Резніченко.