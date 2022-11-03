Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
За його словами, в області була напружена ніч масованих атак: Наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників. Оборонці з повітряного командування “Схід” знищили над областю 4 дрони-камікадзе “Shahed-136”. Збили їх над Нікопольським районом”, — зазначив Резніченко.
Водночас були й прильоти. Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. В місті спостерігаються серйозні руйнування. Наразі там працюють усі служби.
Як зазначив голова ОВА в Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи. Також на Нікопольщині росіяни накрили “Градами” та важкою артилерією дві громади — Нікопольську та Марганецьку.
У Нікополі зайнялася автозаправка. Однак, вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.
У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії: “На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених”, — додав Резніченко.
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- Станом на початок 235-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів на Луганщині та Донеччині.