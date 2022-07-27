В ніч на 27 липня російські війська накрили вогнем два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

За його словами, по Нікопольському району ворог двічі вдарив з реактивної системи залпового вогню “Град”, випустивши до 40 снарядів. Внаслідок обстрілу в Марганці поранена 54-річна жінка. Наразі вона перебуває в лікарні. Також у місті пошкоджені 8 п’ятиповерхівок, лікарня, дитячий садок і транспорт промислового підприємства.

Зазначається, що по Зеленодольській громаді росіяни поцілили зі ствольної артилерії. Водночас у Великій Костромці пошкоджена лінія електропередач. За словами Резніченка, село частково без світла, а на місці працюють електрики: “Люди не ушкоджені”, — запевнив голова ОВА.