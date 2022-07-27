Військові РФ продовжують обстрілювати українські міста. Цього разу, в ніч на 27 липня росіяни обстріляли Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

За його словами о 4:25 відбувся обстріл Індустріального району Харкова. Російські армійці завдали ударів ракетами С-300.

Наразі рятувальники вже на місці та розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, проте мер застеріг, що це лише попередня інформація: “Хотілося б, щоби так і було”, — додав Терехов.

Також він попросив всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними.

ДОВІДКА. С-300 — радянські зенітно-ракетні системи середнього радіуса дії.