Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
За його словами о 4:25 відбувся обстріл Індустріального району Харкова. Російські армійці завдали ударів ракетами С-300.
Наразі рятувальники вже на місці та розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, проте мер застеріг, що це лише попередня інформація: “Хотілося б, щоби так і було”, — додав Терехов.
Також він попросив всіх, хто перебуває у місті, бути максимально обережними.
ДОВІДКА. С-300 — радянські зенітно-ракетні системи середнього радіуса дії.
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