Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
За уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали троє людей. Це двоє чоловіків та жінка. Зараз вони перебувають в лікарні.
Також вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з “Градів”. На щастя, минулося без постраждалих.
Надвечір російська армія з “Ураганів” вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, однак минулося без жертв.
За словами Лукашука, в інших районах – все спокійно, а ситуація на кордонах області повністю контролюється Збройними силами України.
- У Маріупольському районі пролунали два вибухи. Згодом у місті спрацювала протиповітряна оборона.