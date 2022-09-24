Сьогодні, ввечері 24 вересня російські військові знову завдали ударів по території Марганецької та Зеленодольської громади Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

За уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали троє людей. Це двоє чоловіків та жінка. Зараз вони перебувають в лікарні.

Також вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з “Градів”. На щастя, минулося без постраждалих.

Надвечір російська армія з “Ураганів” вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, однак минулося без жертв.

За словами Лукашука, в інших районах – все спокійно, а ситуація на кордонах області повністю контролюється Збройними силами України.